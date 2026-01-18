JPMorgan confirme l'affirmation de Trump selon laquelle le directeur général de la banque, M. Dimon, ne s'est pas vu proposer le poste de président de la Fed

Le directeur général de JPMorgan JPM.N Jamie Dimon a confirmé samedi qu'on ne lui avait pas demandé d'être président de la Réserve fédérale, quelques heures après que le président américain Donald Trump a contesté une information selon laquelle il aurait proposé ce rôle à M. Dimon.

En début de semaine, le Wall Street Journal a rapporté que M. Trump avait proposé de nommer M. Dimon à la présidence de la Fed, bien que le média ait ajouté que le patron de JPMorgan avait pris l'offre comme une plaisanterie. Samedi, dans un message publié sur Truth Social, M. Trump a démenti cette information, et JPMorgan a par la suite confirmé l'affirmation du président.

"Il n'y a pas eu d'offre d'emploi", a déclaré M. Dimon dans un communiqué.

Dans un courriel adressé à Reuters, la porte-parole de la banque, Trish Wexler, a déclaré qu'elle aurait dû être "plus vigilante" pour corriger l'article du Wall Street Journal avant qu'il ne soit publié.

Samedi, M. Trump a également fait part de son intention de poursuivre JPMorgan au cours des deux prochaines semaines pour l'avoir prétendument "débancarisé" à la suite de l'attaque du Capitole par ses partisans, le 6 janvier 2021.

M. Wexler a déclaré que la banque ne discuterait pas de clients particuliers, mais qu'elle estimait "qu'aucun compte ne devrait être fermé en raison de convictions politiques ou religieuses"

"Nous apprécions le fait que cette administration ait pris des mesures pour lutter contre le débinage politique et nous soutenons ces efforts", a déclaré M. Wexler.

Dimon, l'une des figures les plus influentes de Wall Street, s'est prononcé contre certaines politiques de l'administration Trump.

En début de semaine, M. Dimon a exprimé son soutien à l'indépendance de la Fed, quelques jours après que le ministère de la Justice a ouvert une enquête criminelle sur l'actuel président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat expire en mai.

M. Dimon et les principaux dirigeants de JPMorgan se sont également opposés à la proposition de l'administration Trump de plafonner à 10 % les taux d'intérêt des cartes de crédit, affirmant qu'elle aurait pour conséquence de priver des millions de ménages de l'accès au crédit.

Mercredi, M. Trump a laissé entendre dans une interview accordée à Reuters qu'il était enclin à nommer Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, ou Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed, pour remplacer M. Powell.