Rémy Cointreau confiant dans sa capacité à renouer avec la croissance au S2
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 10:07

(Actualisé avec analystes, cours de Bourse)

Rémy Cointreau RCOP.PA a déclaré jeudi rester confiant dans sa capacité à renouer avec la croissance sur son exercice 2025/26, après avoir enregistré une baisse moins importante que prévu de son bénéfice opérationnel semestriel, la baisse des ventes dans ses marchés clefs que sont la Chine et les Etats-Unis ayant été compensée par des mesures de réduction des coûts.

Le résultat opérationnel courant (ROC) du fabricant du cognac Rémy Martin et de la liqueur Cointreau s'établit à 108,7 millions d'euros sur la période, en recul organique de 13,6%. Les analystes attendaient en moyenne 106,3 millions d'euros, selon un consensus fourni par le groupe.

"Ce premier semestre a été difficile, mais il marque aussi le début d'une nouvelle ère pour Rémy Cointreau", a déclaré dans un communiqué Franck Marilly, directeur général en poste depuis juin.

"Nous restons confiants dans notre capacité à renouer avec la croissance au second semestre", a-t-il également déclaré.

Franck Marilly mentionne cinq "leviers" pour améliorer les performances du groupe, dont l'adaptation de l'organisation du groupe, le rééquilibrage des ressources commerciales et la réévaluation des investissements.

"Tous les regards seront tournés vers le nouveau directeur général, qui tiendra aujourd'hui sa première conférence téléphonique, afin de déceler la moindre nuance dans l'orientation stratégique", a déclaré Edward Mundy, analyste chez Jefferies.

"Les investisseurs ont besoin de preuves que les bénéfices ont atteint leur niveau le plus bas et que les difficultés actuelles sont temporaires", a-t-il ajouté.

Selon Sarah Thirion, analyste chez Midcap, "Franck Marilly pose un diagnostic lucide sur le contexte et les difficultés du groupe".

OBJECTIFS ANNUELS CONFIRMÉS

Les ventes ont chuté ces dernières années sur les marchés américains et chinois, essentiels pour Rémy Cointreau. Le groupe a été contraint de revoir à la baisse ses prévisions à plusieurs reprises et à abandonner ses objectifs de vente à moyen terme.

L'ensemble du secteur des spiritueux a souffert du recul des ventes observé après la pandémie de Covid-19, et plus récemment par les droits de douane sur les importations de cognac en Chine et sur les produits européens entrant aux États-Unis.

Rémy Cointreau, qui réalise 70% de son chiffre d'affaires grâce au cognac, principalement aux États-Unis et en Chine, a souffert davantage que ses concurrents.

Le chiffre d'affaires du groupe ressort en baisse organique de 4,2% au premier semestre de son exercice, à 489,6 millions d'euros et en ligne avec les attentes.

Rémy Cointreau a également confirmé ses objectifs annuels, révisés le mois dernier, dont une croissance du chiffre d'affaires entre 0% et +4% et une baisse du ROC comprise entre -11 et -15%.

"Nous restons prudents à l'égard de Rémy Cointreau dans un contexte où le risque de baisse des bénéfices pourrait s'accentuer si le rebond des ventes attendu au second semestre ne se concrétise pas, compte tenu de la faiblesse des marchés finaux clés", ont mis en garde les analystes de JP Morgan dans une note.

A la Bourse de Paris, le titre Rémy Cointreau prenait 6,09% à 40,44 euros à 08h54 GMT. Dans son sillage, le concurrent Pernod Ricard gagnait 1,7%.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Dominique Vidalon, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

REMY COINTREAU
39,8200 EUR Euronext Paris +4,46%
