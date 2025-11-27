La Bourse de Paris sans élan

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris évolue sans élan jeudi, faute de catalyseur majeur, sur fond de fermeture de Wall Street pour Thanksgiving aux Etats-Unis.

Vers 9h40 (heure de Paris), le CAC 40 prenait 0,10%, à 8.104,45 points, en hausse de 7,24 points. La veille, l'indice vedette parisien avait pris 0,88% à 8.096,43 points.

Dans l'ensemble, les marchés évoluent "dans des eaux plutôt calmes, puisque les places américaines sont fermées pour la journée", estime Andreas Lipkow, analyste indépendant.

La Bourse de New York, qui donne souvent le "la" sur les marchés européens, est fermée jeudi en raison du jour férié de Thanksgiving, ce qui fait tourner au ralenti les marchés du Vieux continent.

Le principal rendez-vous de la séance sera la publication des "minutes" de la Banque centrale européenne (BCE) à 14H30 GMT, le compte-rendu de la dernière réunion d'octobre, lors de laquelle elle avait opté sur le statu quo sur ses taux directeurs.

Les investisseurs profitent de ce temps d'accalmie pour "chercher à déterminer si le rebond observé ces derniers jours marque le début d’un véritable rallye boursier (hausse des cours, ndlr) de Noël ou s’il ne s’agit que d’un simple sursaut avant un retour à la prudence", relève John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Les marchés mondiaux ont été tirés ces derniers jours par l'espoir grandissant de voir la banque centrale américaine (Fed) baisser d'un quart de point ses taux lors de sa réunion des 9 et 10 décembre, après la publication de plusieurs indicateurs confortant cette hypothèse.

Dernier en date: le "Livre beige" de la Fed, une enquête régulière basée sur les remontées d'acteurs économiques, a montré mercredi que le marché de l'emploi se dégradait ce qui lui donne de la marge de manoeuvre pour assouplir sa politique monétaire afin de soutenir l'activité.

Ces attentes ont été renforcées par des rumeurs de presse selon lesquelles l'économiste Kevin Hassett, un allié de Donald Trump perçu comme favorable à des baisses de taux, est considéré comme le favori pour succéder à Jerome Powell à la tête de la Fed l'an prochain.

Côté obligataire, le taux d'emprunt français à échéance dix ans atteignait 3,40% vers 9H40, au même niveau que la veille.

Trigano roule

Le fabricant français de véhicules de loisirs Trigano, leader européen du camping-car (marques Chausson, Challenger, Adria...), bondissait de 12,45% à 166,00 euros sur le SBF 120.

Le groupe a fait état la veille d'un bénéfice et un chiffre d'affaires en recul pour son exercice décalé 2024-2025. Toutefois, ces résultats sont "globalement en ligne avec les attentes" et ont mis en exergue "une excellente génération de flux de trésorerie", relèvent les analystes d'Oddo BHF dans une note.

Rémy Cointreau en hausse, malgré une chute de bénéfice

Le groupe de spiritueux a vu son bénéfice net part du groupe amputé de 31,3% au premier semestre de son exercice décalé, affecté notamment par un marché plus difficile pour le cognac en Chine, selon des chiffres publiés jeudi. Mais la baisse de "son résultat d'exploitation en organique est un peu moins prononcée qu'attendu", expliquent les analystes d'Oddo BHF, qui qualifient donc ces résultats de "sans grande surprise".

Le groupe prenait 5,56% à 40,24 euros.

Euronext CAC40