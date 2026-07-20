Remontée en vue à Wall Street, le conflit moyen-oriental s'embrase

Les Bourses américaines devraient rebondir à l'ouverture de la première séance de cette semaine. L'escalade du conflit américano-iranien domine toujours l'actualité internationale. Pour la 9e nuit d'affilée, les Américains ont procédé à des frappes militaires. Le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré ce lundi que l'Iran subissait une guerre "totale" des Etats-Unis et mis en garde contre les conséquences pour l'économie du pays. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,41% et 0,88%.

Le détroit d'Ormuz, voie navigable stratégique dont Téhéran et Washington se disputent le contrôle, ne peut servir à "menacer la sécurité" de l'Iran, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï lors d'une conférence de presse à Téhéran. "Nous ne devons pas permettre que cette voie maritime soit à nouveau détournée de son usage premier pour menacer la sécurité et les intérêts nationaux de l'Iran". Il précise que son pays était "déterminé à prendre les mesures nécessaires" pour assurer sa souveraineté.

Esmaïl Baghaï a aussi fait savoir que des échanges diplomatiques se poursuivent avec les Etats-Unis : "Nous avons été informés par les médiateurs, nous avons reçu des messages - sans entrer dans les détails - mais l'essentiel est que l'appareil diplomatique a été actif ces derniers jours et que des idées nous ont été transmises par certains médiateurs". Le Pakistan, le Qatar et Oman sont impliqués dans les médiations entre Iraniens et Américains.

Le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a annoncé dimanche soir mener des frappes contre l'Iran pour la 9e nuit de suite. "Nous les avons frappés très durement à nouveau ce soir", a ajouté Donald Trump, attestant que ces bombardements avaient lieu "en l'honneur" des soldats américains tombés au combat au Moyen-Orient.

De plus, l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO a rapporté lundi qu'un navire était en feu dans le détroit d'Ormuz, à 8 milles nautiques (15 km environ) au nord-ouest du village omanais de Kumzar, la cause de l'incendie n'étant pas connue pour le moment.

Le pétrole grimpe encore, Domino's Pizza attendu en hausse

Dans ce contexte, les cours du pétrole continuent de grimper. Le Brent avance de 4,48% à 88,66 dollars. Le WTI gagne 3,32% à 82,39 USD.

Dans l'actualité des sociétés, Boeing enregistre une commande de 100 appareils de SMBC Aviation Capital. Le loueur aéronautique compte ainsi renforcer son portefeuille de monocouloirs afin de répondre à la demande croissante des compagnies aériennes pour des appareils plus capacitaires.

Bristol Myers Squibb annonce qu'il va étendre son infrastructure de calcul en déployant un NVIDIA DGX SuperPOD équipé de systèmes DGX Vera Rubin NVL72. Le laboratoire se dote ainsi de l'infrastructure informatique privée NVIDIA détenue individuellement, la plus puissante et la plus économe en énergie dans les sciences de la vie.

En outre, au deuxième trimestre, Domino's Pizza a fait état d'un bénéfice par action de 4,07 USD, contre un consensus de 4,17 USD. La chaîne de pizzerias a enregistré un chiffre d'affaires de 1,19 MdUSD, en hausse de 4,3% sur un an, contre un consensus de 1,18 MdUSD. Cette performance repose principalement sur la croissance de 6,5% des revenus de sa division de chaîne d'approvisionnement, à 731,7 MUSD.