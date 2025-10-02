 Aller au contenu principal
Remboursement d'obligations émises en 2014 par Scor
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 14:19

Scor annonce le remboursement de 63,6 millions d'euros d'obligations subordonnées à durée indéterminée à taux fixe réinitialisable émises le 1er octobre 2014 et restant en circulation, conformément aux modalités figurant dans le prospectus en date du 29 septembre 2014.

Le remboursement anticipé des obligations a fait l'objet d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de régulation. Conformément aux modalités, l'ensemble des obligations ainsi remboursées seront annulées par le réassureur.

Valeurs associées

SCOR
29,8400 EUR Euronext Paris -0,33%
