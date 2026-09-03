Remaniements chez Air France-KLM pour renforcer le pilotage du groupe

Le transporteur aérien fait évoluer son comité exécutif afin d'accompagner la prochaine phase de sa transformation.

Air France-KLM annonce plusieurs changements de responsabilités au sein de son comité exécutif, sous la direction de Benjamin Smith, directeur général, avec effet au 4 septembre 2026.

Oltion Carkaxhija, jusqu'ici directeur général adjoint chargé des opérations, est nommé directeur général de Transavia. Il aura pour mission de mettre en oeuvre la stratégie du groupe visant à renforcer la position de la compagnie, notamment sur le marché intra-européen. Transavia France et Transavia Netherlands conserveront leurs directeurs généraux respectifs.

Blaise Brigaud, actuellement directeur du développement durable, reprend les responsabilités de Carkaxhija en matière de transformation et devient directeur général adjoint chargé du développement durable et de la transformation. Il rejoint à ce titre le comité exécutif du groupe.