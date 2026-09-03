 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Remaniements chez Air France-KLM pour renforcer le pilotage du groupe
information fournie par Zonebourse 03/09/2026 à 18:12
Ajouter Boursorama à vos sources

Le transporteur aérien fait évoluer son comité exécutif afin d'accompagner la prochaine phase de sa transformation.

Air France-KLM annonce plusieurs changements de responsabilités au sein de son comité exécutif, sous la direction de Benjamin Smith, directeur général, avec effet au 4 septembre 2026.

Oltion Carkaxhija, jusqu'ici directeur général adjoint chargé des opérations, est nommé directeur général de Transavia. Il aura pour mission de mettre en oeuvre la stratégie du groupe visant à renforcer la position de la compagnie, notamment sur le marché intra-européen. Transavia France et Transavia Netherlands conserveront leurs directeurs généraux respectifs.

Blaise Brigaud, actuellement directeur du développement durable, reprend les responsabilités de Carkaxhija en matière de transformation et devient directeur général adjoint chargé du développement durable et de la transformation. Il rejoint à ce titre le comité exécutif du groupe.

Valeurs associées

AIR FRANCE-KLM
11,5000 EUR Euronext Paris +0,04%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0767 +44,17%
CAC 40
8 286,4 +0,07%
SOITEC
123,5 +10,27%
Pétrole Brent
95,76 +0,40%
2CRSI
27,52 -2,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank