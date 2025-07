Remake poursuit ses emplettes au Royaume-Uni

(AOF) - Remake a annoncé l’acquisition d’un immeuble de caractère en plein coeur de Camden, au nord de Londres, pour le compte de la SCPI Remake Live. Le prix d'achat de 16 millions de livres sterling (18,8 millions d’euros, soit un prix de 6 400 euros par mètres carrés) fait ressortir un taux de rendement immobilier net immédiat de 7,4%.

Ce bâtiment d'angle de 2 935 mètres carrés est occupé par des bureaux (45%) en R+1 et des commerces de pied d'immeuble en RdC et sous-sol. Il est intégralement loué auprès de 4 locataires : le siège d'une entreprise de prêt-à-porter britannique, un supermarché bio, un restaurant et une salle de sport. La durée ferme moyenne des baux s'élève à 8,6 ans.

Lors de cette acquisition, Julien Lamy, directeur des investissements de Remake, a déclaré : " Nous ciblons des marchés où les cycles ont déjà corrigé les valeurs et où les fondamentaux repartent. Le Royaume-Uni, et Londres en particulier, figurent parmi les zones les plus intéressantes dans cette phase du cycle. À Camden, nous avons trouvé un actif situé dans un quartier vivant, générant un revenu immédiat et acquis à un prix cohérent avec notre exigence de performance. "