Remake lance une nouvelle gamme de SCPI thématique à capital fixe

(AOF) - Remake annonce le développement d'une gamme de SCPI millésimées, conçues pour capter, de manière opportuniste, des dynamiques de marché ciblées, sur une durée d’investissement maîtrisée. Remake UK 2025 est le premier millésime de cette nouvelle gamme. Il vise une exposition exclusive à l’immobilier d’entreprise au Royaume-Uni, un marché où les valorisations sont revenues à des niveaux jugés attractifs à la suite de la remontée des taux entamée en 2022. Il sera disponible à la souscription à compter du 1er septembre 2025.

Cette nouvelle gamme vient compléter la stratégie de Remake initiée avec Remake Live, SCPI à capital variable, labellisée ISR, à vocation généraliste et ouverte en permanence. Là où Remake Live mise sur la diversification géographique et typologique dans un horizon long terme, les SCPI millésimées adoptent une approche plus tactique et thématique, pour répondre à des opportunités de marché identifiées.

Remake UK 2025 s'adresse à des épargnants avertis, conscients des risques propres à l'investissement immobilier non coté, notamment le risque de perte en capital, la faible liquidité des parts, l'absence de garantie sur le rendement et l'exposition au risque de change. Le produit est accessible via un réseau de distribution professionnel.