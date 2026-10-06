Reliance poursuit l'autorité indienne de régulation alimentaire en justice suite à l'interdiction de l'étiquette « boisson énergisante »

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(Ajoute des précisions tirées du dossier, des informations contextuelles sur la campagne de répression menée par l'Inde en matière de sécurité alimentaire et sur la marque « Reliance Campa »)

par Arpan Chaturvedi et Munsif Vengattil

Reliance Industries

RELI.NS , la société de Mukesh Ambani,a poursuivi en justice l’autorité indienne de régulation alimentaire pour lui avoir interdit de commercialiser ses produits de la marque Campa en tant que « boissons énergisantes », comme le révèlent des documents judiciaires non publics. Elle est ainsi le dernier fabricant de boissons en date à contester cette campagne de répression en matière d’étiquetage.

La requête, datée du 1er octobre et consultée par Reuters, vise une décision du 30 juin de l’autorité indienne de sécurité alimentaire enjoignant aux fabricants de boissons à forte teneur en caféine commercialisées sous l’appellation « boissons énergisantes » de cesser d’utiliser cette désignation.

PepsiCo et Monster Beverage ont poursuivi l’autorité de régulation en justice la semaine dernière au sujet de cette interdiction, tandis que la société autrichienne Red Bull a obtenu un sursis judiciaire lui permettant de continuer à utiliser cette appellation.

Cette campagne de répression s’inscrit dans le cadre d’une initiative plus large en matière de sécurité alimentaire menée cette année à l’échelle nationale — comprenant des perquisitions, des fermetures et de nouvelles exigences en matière d’étiquetage d’avertissement — motivée par des inquiétudes croissantes concernant les risques sanitaires posés par ces produits.

Les autorités régionales ont saisi les stocks de Reliance et ordonné aux plateformes de commerce électronique de retirer ces produits de leur catalogue, selon la requête , qui vise à faire annuler la décision de l’autorité de régulation.

“De telles mesures ont causé et continuent de causer des perturbations considérables dans les activités commerciales du requérant et nuisent à sa présence sur le marché ainsi qu’à sa réputation commerciale”, a déclaré Reliance Consumer Products Ltd, la branche boissons de Reliance, dans son dossier.

L’Autorité indienne de sécurité alimentaire et des normes alimentaires (FSSAI) n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Reliance a relancé la marque Campa en 2023 et s’est appuyée sur son réseau de distribution et ses prix bas pour concurrencer Coca-Cola et PepsiCo. L’interdiction de l’étiquette menace ses ambitions sur le marché indien des boissons énergisantes, en forte croissance, où les ventes au détail progressent de 12,6% par an, dépassant la croissance observée aux États-Unis et en Chine, selon Euromonitor.