Reliance, le groupe d'Ambani, se félicite de la concurrence de Starlink dans sa première réaction aux propos de Musk

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(Ajoute des précisions tirées du communiqué)

Reliance Industries, la société de Mukesh Ambani, a déclaré qu’elle se réjouissait de la concurrence de Starlink, l’entreprise d’Elon Musk, sur le marché indien de l’Internet par satellite. Il s’agit de sa première réaction publique face à une semaine d’attaques de la part de Musk, à quelques jours du lancement de l’introduction en Bourse record de sa filiale Jio Platforms, évaluée à 108 milliards de dollars.

Musk, le directeur général TSLA.O de SpaceX et Tesla, a accusé le gouvernement indien et Ambani de freiner le lancement de Starlink sur un marché comptant plus d’un milliard d’abonnés à Internet, où Jio est le premier opérateur mobile avec plus de 530 millions de clients.

"Les propres services satellitaires de Jio sont en attente d’autorisations", a déclaré Reliance vendredi.

Le communiqué ne mentionnait pas directement le nom de Musk. Il indiquait qu’il répondait à "des remarques récentes concernant Reliance et le marché indien" afin de "mettre les faits au clair".