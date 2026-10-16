 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Reliance, le groupe d'Ambani, se félicite de la concurrence de Starlink dans sa première réaction aux propos de Musk
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 05:15

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées du communiqué)

Reliance Industries, la société de Mukesh Ambani, a déclaré qu’elle se réjouissait de la concurrence de Starlink, l’entreprise d’Elon Musk, sur le marché indien de l’Internet par satellite. Il s’agit de sa première réaction publique face à une semaine d’attaques de la part de Musk, à quelques jours du lancement de l’introduction en Bourse record de sa filiale Jio Platforms, évaluée à 108 milliards de dollars.

Musk, le directeur général TSLA.O de SpaceX et Tesla, a accusé le gouvernement indien et Ambani de freiner le lancement de Starlink sur un marché comptant plus d’un milliard d’abonnés à Internet, où Jio est le premier opérateur mobile avec plus de 530 millions de clients.

"Les propres services satellitaires de Jio sont en attente d’autorisations", a déclaré Reliance vendredi.

Le communiqué ne mentionnait pas directement le nom de Musk. Il indiquait qu’il répondait à "des remarques récentes concernant Reliance et le marché indien" afin de "mettre les faits au clair".

Elon Musk
Véhicules électriques

Valeurs associées

Gaz naturel
3,20 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
105,41 USD Ice Europ -0,26%
Pétrole WTI
97,40 USD Ice Europ -0,16%
TESLA
362,4400 USD NASDAQ -1,29%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
105,39 -0,28%
CAC 40
7 934,7 +0,78%
EUR/USD SPOT
1,12234 +0,04%
TOTALENERGIES
80,21 +0,05%
Or
4 175,26 +0,11%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank