Reliance Jio, la société d'Ambani, engage des banques pour son introduction en bourse, mais ne lèvera pas de nouveaux fonds, selon des sources

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(Ajout de détails sur les noms des banquiers dans les paragraphes 5 à 7) par Vibhuti Sharma, Jayshree P Upadhyay et Aditya Kalra

Reliance Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, a engagé 17 banques pour gérer son introduction en bourse à Mumbai, qui ne permettra pas à la société de lever de nouveaux fonds et à certains actionnaires de se retirer, ont déclaré quatre sources au fait du dossier.

L'introduction en bourse sera réalisée sous la forme d'une "offre de vente" en Inde, ont déclaré trois des sources, où seuls les actionnaires existants vendent leur participation au public.

Reliance n'a pas répondu aux questions de Reuters.

Au cours des six dernières années, Jio s'est diversifié dans l'intelligence artificielle et a levé des fonds auprès d'investisseurs de renom, notamment KKR KKR.N , General Atlantic, Silver Lake et l'Abu Dhabi Investment Authority.

L'embauche de banques rapproche la société mère du plus grand opérateur de télécommunications indien, Reliance Jio, qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs, de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse jamais réalisée dans le pays, d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars.

La liste des 17 conseillers de Jio comprend les géants de Wall Street Citigroup C.N et JPMorgan JPM.N , ainsi que les banques d'investissement indiennes Axis Capital, ICICI Securities, IIFL IIFL.NS , et Kotak Mahindra Capital, ont déclaré deux des sources, qui ont ajouté que le plan est de déposer une demande d'approbation réglementaire ce mois-ci.

D'autres banques figurent sur la liste, notamment Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley MS.N et Bank of America BAC.N , ont-elles ajouté.

Goldman Sachs et Bank of America se sont refusées à tout commentaire. Les autres banques d'investissement n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.