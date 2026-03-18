 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Reliance Jio, la société d'Ambani, engage des banques pour son introduction en bourse, mais ne lèvera pas de nouveaux fonds, selon des sources
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 11:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les noms des banquiers dans les paragraphes 5 à 7) par Vibhuti Sharma, Jayshree P Upadhyay et Aditya Kalra

Reliance Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, a engagé 17 banques pour gérer son introduction en bourse à Mumbai, qui ne permettra pas à la société de lever de nouveaux fonds et à certains actionnaires de se retirer, ont déclaré quatre sources au fait du dossier.

L'introduction en bourse sera réalisée sous la forme d'une "offre de vente" en Inde, ont déclaré trois des sources, où seuls les actionnaires existants vendent leur participation au public.

Reliance n'a pas répondu aux questions de Reuters.

Au cours des six dernières années, Jio s'est diversifié dans l'intelligence artificielle et a levé des fonds auprès d'investisseurs de renom, notamment KKR KKR.N , General Atlantic, Silver Lake et l'Abu Dhabi Investment Authority.

L'embauche de banques rapproche la société mère du plus grand opérateur de télécommunications indien, Reliance Jio, qui compte plus de 500 millions d'utilisateurs, de ce qui pourrait être la plus grande introduction en bourse jamais réalisée dans le pays, d'une valeur de plus de 4 milliards de dollars.

La liste des 17 conseillers de Jio comprend les géants de Wall Street Citigroup C.N et JPMorgan JPM.N , ainsi que les banques d'investissement indiennes Axis Capital, ICICI Securities, IIFL IIFL.NS , et Kotak Mahindra Capital, ont déclaré deux des sources, qui ont ajouté que le plan est de déposer une demande d'approbation réglementaire ce mois-ci.

D'autres banques figurent sur la liste, notamment Goldman Sachs GS.N , Morgan Stanley MS.N et Bank of America BAC.N , ont-elles ajouté.

Goldman Sachs et Bank of America se sont refusées à tout commentaire. Les autres banques d'investissement n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
47,280 USD NYSE +0,46%
CITIGROUP
107,710 USD NYSE +0,34%
GOLDMAN SACHS GR
807,055 USD NYSE +1,55%
Gaz naturel
3,03 USD NYMEX 0,00%
JPMORGAN CHASE
286,860 USD NYSE +0,26%
KKR & CO
88,980 USD NYSE +3,33%
MORGAN STANLEY
157,840 USD NYSE +1,36%
Pétrole Brent
103,65 USD Ice Europ +0,14%
Pétrole WTI
94,59 USD Ice Europ -1,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompiers dans les décombres de l'hôpital pour toxicomane touché par des frappes pakistanaises à Kaboul, le 17 mars 2026 ( AFP / Wakil KOHSAR )
    Bombardement sur un hôpital de Kaboul: préparation des funérailles, lourd bilan, confirme une ONG
    information fournie par AFP 18.03.2026 11:47 

    L’Afghanistan se prépare mercredi à tenir des funérailles collectives pour certaines des victimes du bombardement pakistanais sur un hôpital pour toxicomanes de Kaboul, une ONG internationale confirmant un bilan de "centaines de morts et blessés". Sur une colline ... Lire la suite

  • Andrea Orcel, DG d'Unicredit, après une assemblée annuelle de la Confindustria à Rome
    UniCredit n'exclut pas une offre améliorée sur Commerzbank
    information fournie par Reuters 18.03.2026 11:46 

    Le directeur général d'UniCredit Andrea ‌Orcel a déclaré mercredi qu'il existait une possibilité "lointaine" que la banque italienne améliore les ​conditions de son offre sur Commerzbank, en fonction de l'issue de leurs discussions. UniCredit a lancé lundi une ... Lire la suite

  • Le président Emmanuel Macron le 17 mars 2026 lors d'un conseil de défense à l'Elysée, à Paris ( POOL / Benoit Tessier )
    Macron va dévoiler le nom du futur porte-avions français
    information fournie par AFP 18.03.2026 11:37 

    Un nouveau navire amiral, embarquant des drones et fort de trois catapultes: Emmanuel Macron se rend mercredi à Indre, près de Nantes, où il va dévoiler le nom du futur porte-avions français dont la construction vient d'être lancée. Le chef de l'Etat est attendu ... Lire la suite

  • Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, dit Trump
    Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, dit Trump
    information fournie par AFP Video 18.03.2026 11:25 

    Les États-Unis sont "en train de démolir" l'Iran, a déclaré le président américain Donald Trump, lors d'un déjeuner des Amis de l'Irlande au Capitole aux côtés du Premier ministre irlandais Micheál Martin, à Washington.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank