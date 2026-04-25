Related Digital obtient un financement pour un centre de données Oracle de 16 milliards de dollars dans le Michigan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le refus de PIMCO de commenter au paragraphe 3)

Le promoteur de centres de données Related Digital a annoncé vendredi avoir obtenu un financement pour un campus de centres de données de 16 milliards de dollars qu'il construit dans le Michigan pour Oracle ORCL.N .

* Ce financement comprend des fonds propres provenant de Related Digital et de fonds affiliés à Blackstone BX.N , ainsi qu'un financement par emprunt à long terme à taux fixe assuré par des fonds et des comptes gérés par PIMCO, a précisé la société.

* PIMCO a acheté environ 10 milliards de dollars des obligations dont le prix a été fixé vendredi, tandis que d'autres investisseurs ont acquis le reste de la dette, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. PIMCO a refusé de commenter cette information auprès de Reuters.

* OpenAI, Oracle et Related Digital ont annoncé en octobre le projet d'un centre de données de plus d'un gigawatt dans le canton de Saline, dans le Michigan, dans le cadre de leur initiative visant à étendre la capacité des infrastructures d'IA aux États-Unis. La construction a débuté en février.

* Les grandes entreprises technologiques ont investi des milliards dans la construction d'infrastructures d'IA. Alphabet

GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Meta META.O investiront collectivement environ 650 milliards de dollars pour développer les infrastructures liées à l'IA cette année, selon Bridgewater Associates.

* Bank of America BAC.N , qui a agi en tant qu'agent de structuration et banque conseil dans le cadre de cette opération, a vendu pour 14 milliards de dollars d'obligations, tandis que la contribution en fonds propres de Blackstone BX.N s'élevait à environ 2 milliards de dollars, a indiqué Bloomberg News.