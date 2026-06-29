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Regenxbio en hausse grâce au paiement d'étape de 100 millions de dollars d'AbbVie pour un médicament ophtalmique
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 16:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 juin - ** L'action Regenxbio RGNX.O bondit de 5,9 % à 11,10 dollars

** Le développeur de médicaments va recevoir un paiement d'étape de 100 millions de dollars de la part de son partenaire AbbVie ABBV.N après avoir administré le traitement au premier patient dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire à avancée portant sur le surabgene lomparvovec, sa thérapie génique expérimentale à administration unique destinée au traitement de la rétinopathie diabétique

** Cette maladie oculaire liée au diabète est l’une des principales causes de perte de vision chez les adultes en âge de travailler

** L’étude devrait recruter environ 135 patients aux États-Unis; l’objectif principal est l’amélioration de la gravité de la maladie au bout d’un an – RGNX

** La société prévoit de présenter des données à plus long terme issues de ses programmes sur la rétinopathie diabétique et la DMLA humide lors d’un congrès de spécialistes de la rétine en juillet

** Compte tenu de l'évolution du cours de l'action, RGNX affiche une baisse de 22,6 % depuis le début de l'année

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REGENXBIO
11,0500 USD NASDAQ +5,44%
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