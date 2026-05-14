Regenxbio en baisse après la publication des résultats d'essais cliniques de phase avancée concernant un traitement contre une maladie musculaire

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14 mai - ** L'action du développeur de médicaments Regenxbio RGNX.O recule de 18,7 % à 8,16 $ avant l'ouverture du marché

** La société indique que sa thérapie génique expérimentale pour la dystrophie musculaire de Duchenne a atteint l'objectif principal d'une étude de phase avancée

** La société indique que 93 % des participants ont atteint au moins 10 % d'expression de la microdystrophine, la protéine protectrice des muscles absente ou défectueuse chez les personnes atteintes de la dystrophie musculaire de Duchenne, à 12 semaines

** L'essai a évalué le RGX-202 chez 31 garçons valides âgés d'au moins 1 an; deux événements indésirables graves ont été signalés, tous deux facilement pris en charge et résolus en quelques semaines, selon la société

** “Deux événements indésirables graves viennent brouiller le tableau et les commentaires de la FDA feront l'objet de débats, alors que nous attendons des éclaircissements supplémentaires lors de la prochaine réunion de RGNX avec la FDA avant le dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA)” - Leerink Partners

** La dystrophie musculaire de Duchenne est une maladie neuromusculaire rare caractérisée par une aggravation de la faiblesse musculaire et une perte de fonction

** La société prévoit de discuter de ces données avec la FDA lors d’une prochaine réunion et de demander une autorisation accélérée pour le RGX-202

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu 30,3 % depuis le début de l'année