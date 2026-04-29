Regeneron recule après des ventes de médicaments ophtalmologiques inférieures aux attentes

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29 avril - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Regeneron Pharmaceuticals REGN.O recule de 5,24 % à 693,43 dollars

** La société indique que le chiffre d'affaires au premier trimestre de son médicament contre les maladies oculaires, Eylea, a reculé de 10 % à 941 millions de dollars, la version à dose plus élevée du médicament, Eylea HD, ayant été affectée par la baisse des niveaux de stocks chez les grossistes

** RBC Capital Markets estime que le titre devrait baisser en raison de la faiblesse des ventes d'Eylea HD, des complexités réglementaires liées à sa version en seringue préremplie et du fait qu'un médicament expérimental combiné contre le cancer du poumon n'ait pas atteint les essais de phase avancée

** La société indique que la FDA américaine n'a pas statué avant la date butoir d'avril 2026 sur la demande de REGN concernant un deuxième fabricant sous contrat, liée à la version en seringue préremplie d'Eylea HD

** La société affiche un bénéfice ajusté de 9,47 $ par action au premier trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 8,94 $, selon les données de LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, REGN affiche une baisse de 11,1 % depuis le début de l'année