Regeneron progresse après l'annonce de résultats d'essais positifs sur un médicament pour la perte de poids

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions de Regeneron REGN.O augmentent de ~2% à 774,29 $ après que la société a annoncé des résultats positifs d'un essai sur un médicament potentiel pour la perte de poids

** REGN est sur le point de mettre fin à deux séances consécutives de pertes ** La société a déclaré que l'essai de phase 3 de l'olatorepatide mené par Hansoh Pharmaceutical, basé à Shanghai, chez des patients chinois, a montré des données de base positives pour le traitement des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids

** Hansoh détient les droits de développement et de commercialisation de l'olatorepatide en Chine élargie, tandis que Regeneron détient les autres droits

** L'essai de phase 3 a recruté 604 adultes dans 33 sites cliniques en Chine continentale et a évalué l'olatorepatide une fois par semaine par rapport à un placebo pendant 48 semaines, selon le communiqué ** REGN est en hausse de 0,9 % depuis le début de l'année, contre une baisse de 0,95 % de l'indice S&P 500 des soins de santé ( .SPXHC )