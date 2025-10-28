 Aller au contenu principal
Regeneron Pharma en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 11:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Regeneron Pharmaceuticals REGN.O augmentent de 5,9 % à 619,72 $ avant le marché

** La société affiche un bénéfice trimestriel ajusté de 11,83 $/action par rapport aux estimations des analystes de 9,66 $/action

** Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre a augmenté de 1% pour atteindre 3,75 milliards de dollars

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 17,9% depuis le début de l'année

