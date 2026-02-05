Volvo Cars en perte au 4T, souffre d'une faible demande et des taxes douanières

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Le constructeur automobile suédois Volvo Cars, contrôlé par le chinois Geely, a enregistré une perte nette de 4 milliards de couronnes (380 millions d'euros) sous l'effet d'une demande morose et de taxes douanières qui ont pesé sur son chiffre d'affaires, a-t-il annoncé jeudi.

Le bénéfice d'exploitation a reculé de 51% à 1,9 milliard de couronnes au dernier trimestre, loin des 4,6 milliards de couronnes anticipés par le consensus établi par Bloomberg.

Le chiffre d'affaires a chuté de 16% à 94,4 milliards de couronnes (8,9 milliards d'euros) au dernier trimestre.

Le titre du groupe chutait de 18,9% à 24 couronnes vers 09H30 à la Bourse de Stockholm.

Le bénéfice d'exploitation est "décevant", a reconnu Håkan Samuelsson, directeur général cité dans le rapport de l'entreprise.

Il a été affecté par "des facteurs externes" tels que "les droits de douane entre l'UE et les États-Unis et l'effet négatif du renforcement de la couronne suédoise", a-t-il ajouté.

Les droits de douane sur les voitures européennes exportées aux Etats-Unis sont passées à 15% en août.

En outre, le chiffre d'affaires "a souffert de la faiblesse de la demande, qui a exercé une pression sur les prix, et par la suppression des incitations à l'achat de véhicules électriques aux États-Unis, qui a eu un impact négatif sur les ventes au cours du trimestre", a ajouté le dirigeant.

Le groupe automobile suédois, qui avait lancé en 2025 un plan d'économies de 18 milliards de couronnes ayant entraîné la suppression de 3.000 emplois, va poursuivre ses efforts avec un nouvel effort de 5 milliards de couronnes "de baisse des coûts variables et indirects", annonce-t-il sans autre précision.

Volvo Cars, spécialisé dans les véhicules électriques, a renoncé en 2024 à son objectif de vendre uniquement des véhicules électriques en 2030, fixant désormais son objectif entre 90% et 100% à cette échéance.