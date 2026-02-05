Shell: bénéfice annuel en hausse de 11% malgré la baisse des prix du pétrole

( AFP / NIKLAS HALLE'N )

Le géant pétrolier britannique Shell a annoncé jeudi un bénéfice net en hausse de 11% en 2025, en dépit de la baisse des prix du pétrole, qui a été compensée par le volume des ventes et une baisse de ses coûts.

Le bénéfice s'affiche à 17,838 milliards de dollars sur l'année écoulée, contre 16,094 milliards en 2024. Shell avait vu ses profits baisser au cours de la première moitié de l'année, du fait de marges et de prix plus faibles des hydrocarbures, plombés par les inquiétudes pour l'économie liées à la guerre commerciale à l'initiative du président américain Donald Trump.

Malgré la hausse du bénéfice net, le résultat opérationnel de l'entreprise, très scruté par les marchés et qui ne prend pas en compte les éléments exceptionnels, est lui en forte baisse, de 22%, à 18,529 milliards de dollars.

De même, le résultat net du quatrième trimestre est lui aussi en fort recul par rapport à celui du troisième trimestre, le directeur général du groupe, Wael Sawan l'expliquant par "un contexte macroéconomique plus difficile".

"2025 a été une année marquée par une accélération de la dynamique, avec de solides performances opérationnelles et financières", assure-t-il cependant dans le communiqué, annonçant un programme de "rachat d'actions de 3,5 milliards de dollars".

En novembre, Shell a annoncé mettre fin à sa participation dans deux projets éoliens offshore en mer du Nord, s'inscrivant dans sa stratégie de désengagement des énergies renouvelables pour se concentrer sur ses activités liées aux combustibles fossiles.

L'entreprise, à l'instar de certains de ses rivaux, a revu à la baisse plusieurs de ses objectifs climatiques au profit du pétrole et du gaz dans l'espoir d'accroître ses bénéfices.

Le groupe britannique, qui avait annoncé en mars 2025 l'extension d'un programme de réductions de coûts, avait déjà vu son bénéfice net annuel reculer de 17% en 2024.

Le rival britannique de Shell, BP, publiera ses résultats annuels mardi prochain.