Regeneron mise sur l'effet bénéfique sur le cholestérol de son médicament contre l'obésité pour se démarquer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gnaneshwar Rajan et Sriparna Roy

Les dirigeants de Regeneron Pharmaceuticals REGN.O ont exprimé leur confiance dans son médicament expérimental pour la perte de poids vendredi, affirmant que les avantages supplémentaires liés à la réduction du cholestérol pourraient donner à l'entreprise un avantage sur un marché de l'obésité de plus en plus encombré.

Plusieurs fabricants de médicaments cherchent à s'emparer d'une part du marché potentiel des médicaments amaigrissants, d'une valeur de 150 milliards de dollars, afin de contester la domination du Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO et du Zepbound d'Eli Lilly LLY.N .

L'année dernière, Regeneron a signé un accord de licence d'une valeur maximale de 2 milliards de dollars avec Hansoh Pharmaceuticals pour le médicament expérimental olatorepatide, qu'elle estime comparable au Zepbound d'Eli Lilly LLY.N .

Les dirigeants de Regeneron ont déclaré lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats que la société visait à tirer parti d'une "opportunité différenciée" pour percer dans le secteur lucratif.

"Imaginez que quelqu'un ait inventé un nouveau GLP qui, en plus de permettre une perte de poids importante, puisse également réduire le mauvais cholestérol de 50 à 60 %, cela créerait une opportunité importante et différenciée pour les nombreux patients obèses", a déclaré George Yancopoulos, directeur scientifique de Regeneron.

Cette année, l'entreprise prévoit d'entamer des essais de phase avancée du médicament contre l'obésité chez des patients atteints ou non de diabète de type 2, et de lancer des études l'évaluant en association avec le médicament anti-cholestérol Praluent.

Étant donné que les médicaments actuellement approuvés pour la perte de poids ne réduisent pas de manière significative le mauvais cholestérol, la combinaison expérimentale vise à traiter la vaste population qui souffre également d'hyperlipidémie, une affection caractérisée par des niveaux anormalement élevés de lipides, tels que le cholestérol et les triglycérides, a déclaré l'entreprise.

Regeneron s'est dit encouragé par les données provenant de Chine, où le médicament a atteint un stade de développement avancé.

Evan Seigerman, analyste chez BMO, a déclaré à Reuters que s'il appréciait la stratégie de Regeneron consistant à associer son actif à d'autres produits thérapeutiques, il s'inquiétait du coût du développement et se demandait s'il existait un véritable besoin non satisfait de combiner un médicament amaigrissant avec un médicament hypocholestérolémiant.

"Nous ne voulons pas nécessairement être en concurrence uniquement pour la perte de poids. Beaucoup de gens se focalisent sur la perte de poids... Nous voulons aller plus loin en ajoutant un bénéfice complètement nouveau", a déclaré M. Yancopoulos.