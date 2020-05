Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Regeneron-Les ventes de Dupixent, enregistrées par Sanofi, en hausse de 129% au T1 Reuters • 05/05/2020 à 12:44









5 mai (Reuters) - * REGENERON - LES VENTES DE DUPIXENT, QUI SONT ENREGISTRÉES PAR SANOFI, ONT AUGMENTÉ DE 129% AU T1 POUR ATTEINDRE $855 MLNS Pour plus de détails, cliquez sur REGN.O (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +1.99% REGENERON PHARMA NASDAQ +3.11%