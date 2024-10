Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Regeneron: hausse de 8% du BPA ajust& au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 14:40









(CercleFinance.com) - Regeneron publie un chiffre d'affaires de 3721 M$ au titre du 3e trimestre, en hausse de 11% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le bénéfice net ajusté ressort en hausse de 10%, à 1462 M$, laissant apparaître un BPA ajusté de 12,46$, en hausse de 8%.



' Nos solides résultats financiers du troisième trimestre se sont distingués par une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et un investissement continu dans notre portefeuille en expansion ', a déclaré Christopher Fenimore, vice-président senior des finances et directeur financier de Regeneron.



' Nous restons concentrés sur la traduction de la science de pointe en médicaments différenciés ayant le plus grand potentiel pour servir les patients, tout en déployant du capital dans le but de maximiser les rendements pour les actionnaires, principalement par des investissements dans l'innovation et des rachats d'actions opportunistes', ajoute le responsable.







