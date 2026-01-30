Regeneron en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur à la moyenne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
30 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Regeneron Pharmaceuticals REGN.O augmentent de 2 % à 764,63 $ ** La société annonce un bénéfice trimestriel ajusté de 11,44 $ par action, par rapport aux estimations des analystes de 10,62 $ par action - données LSEG
** Revenus trimestriels de 3,88 milliards de dollars, par rapport aux estimations de 3,8 milliards de dollars
** REGN a augmenté de ~8% en 2025
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer