Regeneron en hausse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes

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30 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Regeneron Pharmaceuticals REGN.O progresse de 3,81% à 850 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un bénéfice ajusté de 20,07 dollars par action au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 16,24 dollars par action - LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 5,12 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 4,54 milliards de dollars - LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action affiche une hausse d'environ 26% depuis le début de l'année