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Regeneron en hausse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes
information fournie par Reuters 30/10/2026 à 11:45

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Regeneron Pharmaceuticals REGN.O progresse de 3,81% à 850 dollars en pré-ouverture

** La société annonce un bénéfice ajusté de 20,07 dollars par action au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 16,24 dollars par action - LSEG

** La société annonce un chiffre d'affaires de 5,12 milliards de dollars au troisième trimestre, supérieur aux estimations des analystes qui s'élevaient à 4,54 milliards de dollars - LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action affiche une hausse d'environ 26% depuis le début de l'année

Valeurs associées

REGENERON PHARMACEUTICALS
818,7700 USD NASDAQ 0,00%
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