Regeneron dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à la force du Dupixent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de médicaments Regeneron Pharmaceuticals REGN.O a dépassé vendredi les estimations des analystes pour le bénéfice du quatrième trimestre, aidé par une forte demande pour son traitement de l'eczéma, le Dupixent.

Le Dupixent, que Regeneron co-développe avec le fabricant français de médicaments Sanofi, est devenu un moteur de croissance de plus en plus important alors que les ventes de son médicament contre les maladies oculaires, l'Eylea, subissent la pression de versions moins chères et de traitements rivaux tels que le Vabysmo de Roche ROG.S .

Les investisseurs se concentrent également sur la manière dont Regeneron et Sanofi SASY.PA atténueront l'impact sur les ventes du Dupixent, qui perdra des brevets clés à partir de 2031.

Le directeur financier de Sanofi, François-Xavier Roger, a déclaré jeudi que la société ne serait pas en mesure de compenser la perte des ventes une fois que le brevet du Dupixent, son principal moteur de revenus, aura expiré.

Les ventes trimestrielles de Dupixent enregistrées par Sanofi ont augmenté de 34% à 4,9 milliards de dollars, conformément aux attentes des analystes.

Les ventes totales d'Eylea pour le trimestre ont chuté de 28 % à 1,1 milliard de dollars, manquant les estimations de 1,25 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes du traitement anticancéreux de Regeneron, Libtayo, se sont élevées à 425 millions de dollars, contre une estimation de 375,68 millions de dollars.

Regeneron a été confronté à plusieurs revers réglementaires en raison de problèmes sur le site de Catalent, désormais géré par Novo Holdings, ce qui a entraîné des retards dans trois demandes en cours de la Food and Drug Administration (FDA) pour l'Eylea.

La société a déclaré que la FDA avait approuvé un nouveau fabricant pour remplir les flacons de la version à haute dose du médicament, et qu'une décision sur la demande du fabricant était attendue au deuxième trimestre de l'année prochaine.

Les investisseurs attendent également que Regeneron parvienne à un accord avec l'administration Trump pour réduire les prix des médicaments sur ordonnance, suite à des accords similaires conclus par d'autres fabricants de médicaments qui ont reçu des lettres du président américain l'année dernière.

Le chiffre d'affaires trimestriel total de Regeneron s'est élevé à 3,88 milliards de dollars, contre une estimation de 3,80 milliards de dollars.

Il a affiché un bénéfice ajusté de 11,44 dollars par action, alors que les analystes l'estimaient à 10,62 dollars.