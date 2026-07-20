Reformation, enseigne de mode féminine soutenue par Permira, vise une valorisation d'un milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version pour mettre le sous-titre en majuscules) par Pragyan Kalita

Reformation, enseigne de prêt-à-porter féminin soutenue par Permira, vise une valorisation pouvant atteindre 1 milliard de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, ce qui marque une incursion rare sur le marché boursier pour une marque de mode ces dernières années.

La société, basée à Vernon, en Californie, a déclaré lundi qu'elle comptait, avec certains de ses actionnaires vendeurs, lever jusqu'à 239,1 millions de dollars lors de cette introduction en bourse, en proposant 14,1 millions d'actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune.

Cette introduction en bourse constitue un test rare de l’intérêt des investisseurs pour un distributeur de mode, à un moment où les introductions en bourse aux États-Unis ont été dominées par les entreprises spécialisées dans les infrastructures d’IA et la défense, ce qui pourrait indiquer si la reprise du marché s’étend au-delà des secteurs actuellement favorisés.

Kat Liu, vice-présidente du cabinet d’études IPOX spécialisé dans les introductions en bourse, a déclaré que les investisseurs ne boudaient pas les entreprises de consommation, mais que peu de marques de distribution disposaient d’une notoriété et d’un caractère distinctif suffisants pour susciter l’intérêt des investisseurs sur les marchés publics.

Fondée en 2009 à Los Angeles en tant que boutique de vêtements vintage, Reformation se présente comme une marque de mode durable qui conçoit et commercialise des vêtements et accessoires pour femmes.

STRATÉGIE DE VENTE DIRECTE AU CONSOMMATEUR ET DÉFI DE LA DURABILITÉ

Reformation a bâti sa marque autour du développement durable, qui reste un élément clé de son argumentaire auprès des investisseurs alors qu’elle fait son entrée sur les marchés boursiers.

« Les consommateurs affirment sans cesse que la durabilité est importante, mais leurs décisions d’achat restent fortement influencées par le prix, les tendances de la mode et la commodité », a déclaré Mme Liu, ajoutant que cela crée un exercice d’équilibre difficile: maintenir un approvisionnement durable tout en conservant des prix compétitifs et en stimulant la croissance.

L’entreprise réalise environ 90 % de son chiffre d’affaires via des canaux de vente directe aux consommateurs et met en avant une clientèle fidèle.

Selon Mme Liu, la vente directe aux consommateurs (DTC) offre à Reformation un meilleur contrôle sur la tarification, le merchandising, la relation client et les stocks que les marques qui s’appuient fortement sur la distribution en gros.

« Mais je ne considérerais pas le modèle DTC en soi comme un avantage concurrentiel, car de nombreuses marques de prêt-à-porter modernes ont adopté des stratégies similaires. »

La société de capital-investissement Permira, qui a pris une participation majoritaire dans Reformation en 2019, conservera une influence significative après l’introduction en bourse.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup et RBC Capital Markets sont les principaux chefs de file de l’opération. Reformation prévoit de s’introduire à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "REF".