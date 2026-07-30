Reformation, enseigne de mode féminine soutenue par Permira, évaluée à 886 millions de dollars lors de son introduction à la Bourse de New York

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Reformation REF.N , enseigne de prêt-à-porter féminin soutenue par Permira, a été valorisée à 886,1 millions de dollars après une ouverture à un cours inchangé lors de son introduction à la Bourse de New York (NYSE) jeudi.

Les actions de la société basée à Vernon, en Californie, ont ouvert à 15 dollars chacune, soit le même cours que celui de l'offre publique initiale. Le distributeur et certains de ses actionnaires avaient levé 211 millions de dollars lors de son introduction en bourse mercredi.

Cette introduction en bourse intervient alors que le nombre d’introductions en bourse dans les secteurs de la consommation et de la distribution aux États-Unis est à son plus bas niveau depuis dix ans, alors même que le marché des introductions en bourse dans son ensemble rebondit.

Fondée en 2009 sous la forme d’une boutique de vêtements vintage à Los Angeles, Reformation se présente comme la plus grande marque durable qui conçoit et commercialise des vêtements et accessoires pour femmes.

“À l’apogée de l’investissement ESG, un discours axé sur la durabilité suscitait souvent un vif intérêt chez les investisseurs”, a déclaré Kat Liu, vice-présidente du cabinet d’études IPOX, spécialisé dans les introductions en bourse.

“Aujourd’hui, les investisseurs accordent beaucoup plus d’importance aux performances financières. Le développement durable peut certes renforcer une marque et contribuer à fidéliser la clientèle, mais il ne peut plus compenser des fondamentaux faibles.” La société de capital-investissement Permira, qui possède une longue expérience dans l’investissement dans les entreprises de consommation, a acquis une participation majoritaire dans Reformation en 2019. Le portefeuille de Permira comprend également des marques telles que K-Way et le pôle de fabrication italien Gruppo Florence. Reformation propose cinq grandes catégories de produits: robes, bas, hauts, pulls et accessoires. Sa stratégie consiste à tester de nouveaux modèles en petites quantités, en lançant des tests deux fois par semaine sur son site web et une fois par semaine dans ses boutiques, puis à perfectionner les modèles qui ont fait leurs preuves, a-t-elle indiqué dans son dossier d’introduction en bourse. Elle compte plus d’un million de clients actifs sur l’ensemble de ses canaux de vente directe aux consommateurs, a-t-elle ajouté.

“Un pourcentage élevé de clients fidèles suggère une véritable fidélité à la marque plutôt qu’une demande ponctuelle. Ces clients sont généralement moins coûteux à fidéliser, ont tendance à dépenser davantage au fil du temps et permettent de rendre le chiffre d’affaires plus prévisible”, a déclaré Mme Liu.