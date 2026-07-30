Reformation enregistre une légère hausse lors de ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 211 millions de dollars américains

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30 juillet - ** Les actions de la marque de mode féminine Reformation ( REF.N ) ont progressé de 4,7 % à 15,71 dollars lors de leur entrée en bourse à New York, après une introduction en bourse de 211 millions de dollars aux États-Unis ** Le titre a ouvert à un cours inchangé de 15 dollars, soit le prix de l'introduction en bourse, valorisant ainsi l'entreprise basée à Vernon, en Californie, à 886 millions de dollars

** REF et certains de ses actionnaires existants ont cédé 14,1 millions d’actions à 15 dollars chacune, soit le bas de la fourchette de prix annoncée comprise entre 15 et 17 dollars par action

** Cette introduction en bourse permettra de tester la demande des investisseurs pour les introductions en bourse dans le secteur des biens de consommation discrétionnaire, un secteur qui est resté en retrait pendant la majeure partie de l’année 2026

** REF, soutenue par la société d’investissement Permira, a débuté son activité en 2009 avec des robes et s’est depuis diversifiée dans les bas, les hauts, les pulls et les accessoires

** REF a étendu son réseau de vente au détail, passant de sa boutique d’origine sur Melrose, ouverte en 2009, à 70 magasins répartis aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en France

** J.P. Morgan et Morgan Stanley ont agi en tant que chefs de file conjoints de l'opération