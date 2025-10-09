Reflection AI, soutenue par Nvidia, lève 2 milliards de dollars et porte sa valorisation à 8 milliards de dollars

Reflection AI, une startup soutenue par Nvidia, a annoncé jeudi avoir levé 2 milliards de dollars lors d'un nouveau tour de table qui valorise l'entreprise à 8 milliards de dollars, alors que l'intérêt des investisseurs pour l'intelligence artificielle ne faiblit pas.

Le tour de table, mené par Nvidia, a vu la participation d'investisseurs de premier plan, dont l'ancien directeur général de Google Eric Schmidt, Citi et la société de capital-investissement 1789 Capital soutenue par Donald Trump Jr, ainsi que les investisseurs existants Lightspeed et Sequoia.

Fondée en 2024 par Misha Laskin et Ioannis Antonoglou, deux anciens chercheurs de DeepMind, Reflection développe des outils qui automatisent le développement de logiciels, un cas d'utilisation de l'IA qui connaît une croissance rapide.

Cet investissement intervient alors que le secteur de l'IA continue de susciter l'intérêt des sociétés de capital-risque et des investisseurs.

Au troisième trimestre de 2025, le financement mondial du capital-risque a augmenté de 38 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 97 milliards de dollars, dont environ 46 % ont été investis dans des entreprises spécialisées dans l'IA.

La nouvelle valorisation de Reflection marque un net progrès par rapport à son précédent tour de table, au cours duquel elle avait levé 130 millions de dollars pour une valorisation de 545 millions de dollars, selon les données de PitchBook.

Sur le marché de l'IA, l'entreprise compte parmi ses pairs OpenAI et l'entreprise chinoise DeepSeek, entre autres.