 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Redwire recule alors que le chiffre d'affaires du troisième trimestre, inférieur aux attentes, éclipse la progression du carnet de commandes
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 10:29

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action de la société d'infrastructures spatiales Redwire RDW.N recule d'environ 4% à 7,42 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce un chiffre d’affaires de 109,04 millions de dollars au troisième trimestre, en deçà des estimations de 125,68 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La division de technologies de défense de RDW, qui vend des technologies de combat aux gouvernements des États-Unis et de leurs alliés, a enregistré une baisse de 16% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre

** Toutefois, le carnet de commandes de ce segment a plus que doublé par rapport à l'année précédente, ce qui suggère que la baisse du chiffre d'affaires pourrait être davantage due à des retards qu'à un affaiblissement de la demande

** "Bien que le calendrier de réalisation du chiffre d’affaires reste irrégulier, la qualité de nos revenus s’améliore", déclare le directeur général Peter Cannito

** La perte nette de la société au troisième trimestre, à 9 centimes par action, s’est avérée moins importante que les 12 centimes par action attendus par les analystes

** L'action a légèrement progressé de 1,6% depuis le début de l'année, mercredi

Valeurs associées

REDWIRE
7,715 USD NYSE -5,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0517 +29,90%
Pétrole Brent
96,1 +1,56%
CAC 40
8 235,72 +0,71%
2CRSI
17,05 -4,59%
SOITEC
104,15 -5,36%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank