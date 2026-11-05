Redwire recule alors que le chiffre d'affaires du troisième trimestre, inférieur aux attentes, éclipse la progression du carnet de commandes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 novembre - ** L'action de la société d'infrastructures spatiales Redwire RDW.N recule d'environ 4% à 7,42 dollars avant l'ouverture du marché

** La société annonce un chiffre d’affaires de 109,04 millions de dollars au troisième trimestre, en deçà des estimations de 125,68 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La division de technologies de défense de RDW, qui vend des technologies de combat aux gouvernements des États-Unis et de leurs alliés, a enregistré une baisse de 16% de son chiffre d’affaires au troisième trimestre

** Toutefois, le carnet de commandes de ce segment a plus que doublé par rapport à l'année précédente, ce qui suggère que la baisse du chiffre d'affaires pourrait être davantage due à des retards qu'à un affaiblissement de la demande

** "Bien que le calendrier de réalisation du chiffre d’affaires reste irrégulier, la qualité de nos revenus s’améliore", déclare le directeur général Peter Cannito

** La perte nette de la société au troisième trimestre, à 9 centimes par action, s’est avérée moins importante que les 12 centimes par action attendus par les analystes

** L'action a légèrement progressé de 1,6% depuis le début de l'année, mercredi