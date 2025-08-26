Redevco : Séverine Maumy nommée responsable de la gestion des actifs et des transactions

(AOF) - Redevco, l’un des plus grands gestionnaires immobiliers privés d’Europe, a nommé Séverine Maumy en tant que responsable de la gestion des actifs et des transactions, poste qu'elle occupe depuis le 25 août dernier. Basée à Paris, elle rejoint l'équipe de direction et le comité d'investissement de Redevco, et reportera directement à Neil Slater, PDG de Redevco. Elle dirigera les équipes dédiées aux transactions, à la gestion des actifs et au développement durable à travers l'Europe.

Cette nomination marque une nouvelle étape dans la stratégie de croissance de Redevco, en renforçant les capacités de la plateforme sur l'ensemble du cycle de vie des actifs immobiliers. Elle coïncide avec une phase d'expansion stratégique dans les centres commerciaux et la logistique, ainsi que le développement du pipeline des futures acquisitions de Redevco.

Séverine Maumy possède plus de 20 ans d'expérience dans l'investissement immobilier et la gestion d'actifs. Avant de rejoindre Redevco, elle était co-responsable de la gestion de portefeuille chez Barings Real Estate Advisers, où elle gérait un fonds paneuropéen de 2,7 milliards d'euros couvrant huit marchés et toutes les classes d'actifs.

Elle a également occupé le poste de directrice générale et responsable pays pour la France, ayant lancé avec succès la plateforme française de Barings en 2015.