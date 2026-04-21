Reddit en hausse ; DA Davidson initie une couverture avec une note "achat"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 avril -

** Les actions de la société de médias sociaux Reddit

RDDT.N augmentent de 1,6 % à 169,00 $ avant le marché

** D.A. Davidson & Co initie une couverture de RDDT avec une note d'achat et un objectif de prix de 200 $, ce qui implique une hausse d'environ 20 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que Reddit reste incroyablement sous-monétisé par rapport à ses pairs

** La société ajoute que malgré l'accent mis sur l'entreprise par les LLM, elle estime que Reddit peut renouveler les contrats des LLM à un taux de 15 à 30 % supérieur à celui des contrats existants

** 19 des 29 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus, neuf à "conserver" et une à "vendre"; leur PT médian est de 250 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a baissé de ~28% cette année