Reddit chute ; selon un rapport, Reddit est devancé par YouTube en tant que source pour la recherche d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** La plateforme de médias sociaux Reddit

RDDT.N chute de 9,3 % à 193,56 $, son niveau le plus bas depuis plus de deux mois ** Le rapport de la publication publicitaire Adweek indique que YouTube, propriété d'Alphabet, a dépassé RDDT en tant que source de plateforme sociale la plus citée dans les recherches d'IA ** Reddit n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters sur le rapport d'Adweek

** Selon la plateforme de marketing alimentée par l'IA Bluefish, YouTube est la source citée dans 16 % des réponses du grand modèle de langage (LLM), par rapport à RDDT, qui est citée dans 10 % des réponses LLM ** En octobre 2025, les actions de Co ont chuté après plusieurs posts sur X, citant les données de PromptWatch et Similarweb qui suggéraient que le ChatGPT d'OpenAI utilisait moins de données RDDT que prévu

** Entre-temps, Christopher Slowe, directeur technique de RDDT, vend 14 000 actions ordinaires d'une valeur de près de 3 millions de dollars, selon un document déposé auprès de la SEC

** À la dernière clôture, RDDT a baissé de 7 % depuis le début de l'année; l'action a gagné 40 % en 2025