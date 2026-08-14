Reddit bondit après l'annonce de son intégration dans l'indice S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action de la société de réseaux sociaux Reddit

RDDT.N progresse de 11 % à 175,50 dollars en séance prolongée

** S&P Dow Jones annonce que Reddit devrait intégrer l'indice S&P 500 à compter du 18 août

** RDDT a annoncé le mois dernier un chiffre d'affaires de 805 millions de dollars au deuxième trimestre , dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 730,4 millions de dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 31,2 % depuis le début de l'année