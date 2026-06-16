Redcare Pharmacy surprend avec son activité et relève ses objectifs

Redcare Pharmacy est particulièrement entouré à la Bourse de Francfort ( 9,03%, à 62,48 euros) après la présentation de données préliminaires du deuxième trimestre, le relèvement de plusieurs objectifs financiers annuels et des recommandations positives d'analystes.

Selon des nombres provisoires sur les deux premiers mois du deuxième trimestre, l'activité a été plus forte qu'anticipé avec une accélération de la croissance par rapport au premier trimestre et une dynamique soutenue tout au long de la période.

La société qui commercialise des produits pharmaceutiques en ligne a vu ses revenus croître de 20% sur un an, grâce à ses deux principaux segments, l'activité sans ordonnance (non-Rx) et sur ordonnance (Rx). En parallèle, l'Ebitda ajusté s'est amélioré grâce à une croissance plus soutenue et à l'optimisation continue du mix marketing.

Redcare Pharmacy en a profité pour relever certains de ses objectifs financiers annuels. La société vise désormais une croissance de ses revenus comprise entre 15% et 17%, contre 13% à 15% auparavant. En outre, la progression dans le non-Rx devrait finalement être de 10 à 12%. Précédemment elle était attendue entre 8% et 10%. Les revenus en Allemagne sont attendus entre 680 et 720 millions d'euros, loin des 670 millions d'euros annoncés avant. Enfin, la marge d'Ebitda ajusté, qui était initialement attendue supérieure à 2,5%, devrait finalement s'afficher en hausse de 2,5% à 3%.

Les analystes apprécient

Chez Jefferies, la croissance dévoilée de 20% sur les deux premiers mois du deuxième trimestre, contre 18% au premier trimestre, implique que l'activité est restée plus forte que prévu et que le segment des médicaments sur ordonnance en Allemagne est resté le moteur de cette performance. Les analystes de la banque d'investissement américaine ont également apprécié le fait que l'activité hors-ordonnance en Allemagne a également réaccéléré. Jefferies estime qu'après "la réaction dévastatrice du marché suite à leurs premières prévisions pour l'exercice 2026 début mars, cela devrait soulager de nombreux actionnaires". La recommandation est à acheter, avec une cible de cours de 83 euros, soit un potentiel de hausse de 70%.

Pour Baader Europe, ces chiffres préliminaires confirment que Redcare Pharmacy est capable de croître, mais aussi de rentabiliser son modèle à grande échelle. Les analystes ont qualifié le message de très rassurant, alors que le marché semblait anticiper un ralentissement de la dynamique commerciale, en raison de la concurrence accrue des boutiques en ligne de chaînes de parapharmacies comme "dm" et "Rossman". L'avis sur le titre est à acheter avec une cible de 85 euros.

Chez UBS, les analystes sont plus prudents avec une recommandation à neutre et un objectif de cours relevé de 55 à 60 euros. La banque suisse estime que le relèvement des objectifs n'est pas très surprenant, étant donné que les commentaires de la direction suggéraient que les mois de mars et avril étaient séquentiellement meilleurs.