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Recursion recule après avoir manqué ses objectifs de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 12:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action du développeur de médicaments Recursion Pharmaceuticals RXRX.O recule de 3,9 % à 3,25 $ avant l'ouverture du marché

** Le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre, s'élevant à 6,5 millions de dollars, est inférieur aux prévisions moyennes des analystes, qui s'élevaient à 15,8 millions de dollars - données LSEG

** RXRX indique que son chiffre d'affaires total provient principalement des accords de collaboration

** La société indique que le chiffre d'affaires issu de la collaboration avec Roche ROPC.S a été moins important au cours de la période actuelle en raison de l'achèvement réussi de certaines phases du projet au cours de la période précédente

** À la clôture précédente, l'action avait reculé de 17,6 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

RECURSN PHARMA RG-A
3,3700 USD NASDAQ -4,26%
ROCHE HLDG PC
322,500 CHF Swiss EBS Stocks +1,26%
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