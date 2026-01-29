Recul sensible du CA de Maurel & Prom en 2025
La production consolidée du groupe en part M&P (hors Venezuela, non consolidé dans les ventes) s'établit à 28 902 bep/j, en baisse de 4%, et le prix de vente moyen de l'huile ressort à 69,4 dollars le baril, en recul de 14% par rapport à 2024.
"Le groupe est entré dans une phase active de croissance, articulée autour du développement de ses actifs existants et d'une stratégie de croissance externe appelée à s'accélérer", affirme néanmoins son directeur général Olivier de Langavant.
"La cession de notre participation dans Seplat Energy constitue une étape clé de cette dynamique : elle nous permet de cristalliser la valeur créée et de nous doter de capacités financières très significatives", poursuit-il.
La compagnie pétrolière revendique ainsi une position de trésorerie nette positive de 178 MUSD (460 MSUD de trésorerie et 282 MUSD de dette), la plaçant "dans les meilleures dispositions pour ses futures opérations de croissance externe".
Valeurs associées
|6,715 EUR
|Euronext Paris
|+2,13%
