Recul plus fort que prévu des stocks américains de pétrole
information fournie par AOF 29/10/2025 à 16:49

(AOF) - Aux États-Unis, les stocks hebdomadaires de pétrole ont reculé de 6,858 millions de barils la semaine dernière. Les analystes anticipaient -0,900 million. Ces stocks avaient cédé 1,472 million la semaine précédente. De leur côté, les stocks d'essence ont reculé de 5,941 millions de barils, après une baisse de 2,147 millions une semaine plus tôt. Enfin, les stocks de produits distillés ont connu une baisse de 3,362 millions de barils, contre -1,479 million. Après cette annonce, le cours du baril de Brent progressait vers 17 heures de 1,12% à 65,12 dollar.

Idem pour son homologue américain -le WTI- qui avançait de 1,06% à 60,8 dollars.

Pétrole et parapétrolier
