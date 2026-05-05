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Recul inattendu de l'ISM des services aux USA, mais les prix rassurent
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 16:17

La croissance de l'activité dans le secteur américain des services a décéléré en avril, essentiellement en raison d'un ralentissement des prises de commandes mais l'évolution des prix a rassuré, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce mardi.

L'indice ISM des services est redescendu à 53,6, contre 54 en mars, alors que les économistes l'attendaient stable.

Si le sous-indice de l'activité a progressé de deux points, à 55,9, après 53,9 le mois dernier, la composante des nouveaux contrats a reculé de sept points à 53,5, à comparer à 60,6.

Très surveillé dans le contexte de résurgence de l'inflation au vu de la récente envolée des prix pétroliers, le sous-indice des prix payés s'est stabilisé à 70,7 en avril alors qu'il était attendu en hausse à 73.

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