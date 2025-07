Recul en vue en Europe sur fond de nombreux résultats d'entreprises

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note baissière pour la dernière séance de la semaine. Hier, la BCE a comme prévu maintenu ses taux inchangés. Les investisseurs restent toujours focalisés sur les nombreux résultats d'entreprises qui vont animer la cote ce vendredi. Bureau Veritas a confirmé ses objectifs annuels. De son côté, Rémy Cointreau a dépassé les attentes au premier trimestre. Avant la date butoir du 1er août, l'Union européenne serait proche d'un accord avec Washington qui prévoirait des droits de douane de base de 15% sur les produits européens importés.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carrefour

Carrefour a déclaré au premier semestre 2025 un résultat net part du groupe de 210 millions d'euros contre 313 millions un an auparavant. L'Ebitda est en progression de 1,1% à 1,93 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires de 46,56 milliards d'euros s'inscrit en croissance de 3,7 % en comparable. Pour la première fois depuis 2023, les ventes repartent à la hausse en France (+2,1 %).

LVMH

LVMH a déclaré au titre de son premier semestre un bénéfice net de 5,69 milliards d'euros, en retrait de 22% sur un an. Le résultat opérationnel courant atteint 9,01 milliards d'euros, en repli de 15%, contre -16,8% attendu. De son côté, le chiffre d'affaires du géant du luxe s'élève à 39,81 milliards d'euros, en recul de 4%. Une demande plus faible en Asie et un ralentissement des dépenses haut de gamme ont pesé sur les performances de ses divisions clés.

Rémy Cointreau

Rémy Cointreau a réalisé un chiffre d’affaires de 220,8 millions d’euros au premier trimestre 2025-26, en progression de 5,7% en organique et de 1,8% en données publiées, affecté par un effet défavorable des devises de 4,0%, principalement lié à l’évolution du dollar et du renminbi. Pour l'exercice en cours, le groupe de spiritueux anticipe un retour à la croissance organique du chiffre d'affaires, principalement portée par un fort rebond " technique " des ventes aux Etats-Unis.

Valeo

Valeo a dévoilé des résultats semestriels conformes à ses prévisions grâce notamment à une gestion stricte de ses prix, des mesures de réduction de ses coûts et de ses investissements, ainsi que de son repositionnement vers des nouveaux contrats à meilleures marges. Sur les six premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de l’équipementier automobile a reculé de 1,4 % à périmètre et taux de change constants, pour s’élever à 10,66 milliards d’euros.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la confiance des ménages en juillet sera connue à 8h45.

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires en juillet sera publié à 10h00.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables en juin seront communiquées à 14h30.

Vers 8h30, l'euro s'effrite de 0,02% à 1,1748 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont fini en ordre dispersé une séance marquée par le statu quo de la BCE et une pluie de résultats d'entreprises. Si sans surprise, la BCE n'a pas modifié ses taux, le ton " hawkish " de Christine Lagarde a surpris les observateurs, provoquant une hausse des taux longs. Le rendement du 10 ans gagne 6,4 points de base à 2,704%. Pénalisé par le mauvais accueil réservé aux résultats de STMicroelectronics, Dassault Systèmes et TotalEnergies, le CAC 40 a cédé 0,41% à 7818,28 points. L'EuroStoxx50 a gagné 0,27% à 5358,94 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé l'avant-dernière séance de la semaine en ordre dispersé. Les investisseurs, dans l’attente d’avancées dans les négociations commerciales entre l’Union européenne et les États-Unis, se concentrent sur les nombreuses publications d’entreprises. Les trimestriels de Tesla et IBM ont été sanctionnés tandis que ceux d’Alphabet ont été appréciés. Le Dow Jones a reculé de 0,70% à 44693 points tandis que le Nasdaq, qui a atteint un nouveau record en clôture tout comme le S&P 500, a progressé de 0,18% à 21057 points.