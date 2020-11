Recul du revenu en banque privée et gestion d'actifs au T3 chez Rothschild & Co

(NEWSManagers.com) - La banque Rothschild & Co a publié lundi à la clôture des revenus de 403,7 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 6% sur un an. Le conseil financier a porté l'activité, avec une progression de 18% sur un an des revenus au troisième trimestre, à 262 millions d'euros. Sur neuf mois, la croissance est de 3%.

" Au cours des neuf derniers mois de l' année 2020, Rothschild & Co s'est classé à la 2ème place mondiale par le nombre d'opérations réalisées" , souligne la banque d'affaires, en se fondant sur les données Refinitiv.

Le troisième trimestre a été moins porteur dans les autres métiers, avec un recul de 5% des revenus de la banque privée et gestion d'actifs, et de 12% du private equity, par rapport à la même période de l'an dernier. A fin septembre, les actifs sous gestion sont stables, à 71,4 milliards d'euros.