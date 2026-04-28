Recul du chiffre d'affaires du Groupe M6 au premier trimestre, regards tournés vers le Mondial-2026

( AFP / MARTIN BUREAU )

Le groupe M6 a présenté mardi un chiffre d'affaires en recul de 5,5% au premier trimestre 2026 par rapport à l'année dernière, en raison notamment d'un marché publicitaire en difficulté à cause du ralentissement de l'activité économique.

Le marché est "difficile" pour les annonceurs, qui souffrent notamment des incertitudes liées au contexte international, a expliqué lors d'un entretien avec l'AFP le directeur financier du groupe, Jérôme Lefébure.

Le chiffre d'affaires s'est établi à 297,7 millions d'euros sur le trimestre, contre 315 millions il y a un an, malgré une légère progression de la part d'audience des chaines de télévision et la bonne performance du streaming (+14% d'utilisateurs sur la plateforme M6+).

La part d'audience des quatre chaines du groupe (M6, W9, 6ter et Gulli) est en hausse de 0,4 point à 20,6% sur les 25-49 ans.

En revanche, M6 a vu ses audiences reculer de 0,8 point en raison notamment de la concurrence des Jeux olympiques d'hiver diffusés sur France Télévisions. La chaîne a ainsi réservé ses programmes forts, comme Top Chef, pour le mois de mars.

"W9 est la première chaine de la TNT sur l'ensemble du public", a en revanche souligné Jérôme Lefébure. La chaine profite notamment du succès de Tout beau tout 9, l'émission de Cyril Hanouna, qui "rassemble un public très fidèle".

Le groupe M6 se prépare désormais à la Coupe du monde de football 2026, dont il a acheté les droits pour la diffusion des 54 matchs en clair de la compétition, pour un montant qui n'a pas été dévoilé.

Cet évènement, dont l'acquisition des droits est extrêmement coûteuse, va avoir un impact sur les bénéfices du groupe en 2026. "On est sur notre trajectoire de vente mais le surcoût cette année de la Coupe du monde sera sûrement supérieur à la sur-recette" générée par les annonceurs, a anticipé M. Lefébure.

Les trois quarts de la facture liée aux droits de diffusion ont été réglés. La trésorerie du groupe devrait donc être positive en 2026.

Côté radios (RTL, Fun Radio, RTL2), le chiffre d'affaires progresse légèrement et le groupe maintient sa position de leader parmi les groupes privés.

Le chiffre d'affaire de la division production cinématographique a lui nettement reculé (-31,2%) en raison d'un calendrier de sorties de films concentré sur la deuxième moitié de l'année.

Le groupe va proposer mardi lors de l'assemblée générale des actionnaires un dividende de 1,25 euro par action.