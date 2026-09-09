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Recul d'Evommune : un médicament contre l'eczéma n'atteint pas son objectif principal lors d'un essai clinique
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 00:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Le cours de l'action du développeur de médicaments Evommune EVMN.N chute de 18,73 % après la clôture du marché

** Evommune indique que son médicament expérimental EVO756 n'a atteint ni l'objectif principal ni les objectifs secondaires d'un essai clinique de phase intermédiaire mené chez des adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère, une forme d'eczéma

** La société indique que, compte tenu de ces résultats, elle ne prévoit pas de poursuivre le développement de l’EVO756 dans le traitement de la dermatite atopique

** La société précise que l’EVO756 a été globalement bien toléré et qu’il continuera à faire l’objet d’évaluations dans le cadre d’études sur la prévention de la migraine

** Un essai de phase intermédiaire de l’EVO301 dans le traitement de la dermatite atopique est prévu pour mi-2027

** EVMN prévoit que sa trésorerie actuelle lui permettra de financer ses activités jusqu’en 2029

** À la clôture d’hier, l’action affichait une baisse de 23,6 % depuis le début de l’année

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