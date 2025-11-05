Recul attendu en Europe : la question d'une correction boursière surgit, Bouygues en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes devraient reculer ce mercredi à l'ouverture de la séance, face aux inquiétudes concernant une possible correction boursière dans un contexte de valorisations élevées des actions technologiques. Côté statistiques, les PMI services en France et en zone euro du mois d'octobre seront publiés dans la matinée. Côté valeurs, les résultats d'entreprises se poursuivent à Paris. Ce matin, Bouygues a indiqué que son chiffre d’affaires s'élève à 41,9 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de 2025, soit une hausse de 0,9% sur un an. Le groupe maintient ses prévisions pour 2025.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bouygues

Sur les 9 mois de 2025, le chiffre d’affaires du groupe Bouygues ressort à 41,9 milliards d'euros, soit une hausse de 0,9% sur un an, grâce notamment aux métiers de la construction. Le chiffre d’affaires au troisième trimestre est stable sur un an à 15 milliards d'euros, et intègre des impacts de change d’environ -250 millions d’euros sur cette période de trois mois. En outre, sur 9 mois, le résultat opérationnel courant des activités (ROCA) s'élève à 1,814 milliard d'euros, soit une progression de 95 millions d'euros sur un an, portée par les métiers de la construction et Equans.

Herige Industries

Herige a réalisé un chiffre d’affaires de 84,4 millions d'euros, en retrait de 6,9% au troisième trimestre. Il a reculé de 5,9% à jours comparables. L’activité Menuiserie Industrielle a enregistré un repli de 8% (-7,2%, hors effet calendaire défavorable), toujours impactée par un climat d'attentisme lié aux ajustements du dispositif MaPrimeRénov'. L’activité Industrie du Béton a connu un recul plus limité de 2,5% (-1%, hors effet calendaire défavorable).

Rubis

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de Rubis recule de 3% à 1,58 milliard d'euros. Sur cette période, le groupe affiche une hausse des volumes et des marges dans ses activités principales de distribution d’énergie dans un contexte de baisse des cours du brut. Dans le segment retail et marketing, ce trimestre a été une nouvelle fois marqué par une croissance des volumes, combinée à une hausse de la marge unitaire sur tous les produits (GPL, carburant, bitume). Côté perspectives, l'entreprise confirme son objectif d'Ebitda pour 2025 : il est attendu entre 710 et 760 millions d'euros.

Transgene

Transgene a indiqué qu'il disposait, au 30 septembre 2025, de 12,8 millions d'euros de trésorerie, contre 16,7 millions d'euros au 31 décembre 2024. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, la consommation de trésorerie nette de la société de biotechnologie s'est élevée à 28,8 millions d'euros, incluant la cession de créance du crédit d'impôt recherche 2024 pour 5,2 millions d'euros en juin 2025, contre 31,3 millions d'euros sur la même période en 2024. La société annonce qu'elle est financée jusqu'à fin décembre 2026.

Les chiffres macroéconomiques

Les commandes à l'industrie en Allemagne ​ont augmenté plus que prévu en septembre. Elles ont progressé de 1,1% par rapport au mois précédent contre un consensus de 0,9%. Elles étaient en recul de 0,4% en août.

Les données sur la production industrielle en septembre en France seront publiées à 8h45.

En France, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur des services en octobre sera connu à 9h45. Celui de l'Allemagne à 9h50 et celui de la zone euro à 10h.

Aux Etats-Unis, l'enquête ADP sur l'emploi privé en octobre sera publié à 14h15. Elle sera suivie à 15h45 de l'indice des directeurs d'achat (S&P) pour le secteur des services en octobre.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) pour le secteur des services en octobre sera connu à 16h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis seront connues à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,45% à 1,1484 dollar.

Hier à Paris

Les principales Bourses mondiales ont connu un coup de mou. Si la saison des résultats se déroule favorablement, les bonnes nouvelles sont largement prises en compte dans les cours. Le thème de l'IA, catalyseur très important pour les marchés, connait par ailleurs une certaine fatigue. A Paris, Edenred a chuté en raison de la déception provoquée par certains objectifs de son plan stratégique. L'indice CAC 40 a perdu 0,52% à 8067,53 points, après être tombé au plus bas à 7 963,69 points. L'euro est repassé sous 1,15 dollar pour la première fois depuis début août.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont fortement reculé à la clôture de la séance, après une nouvelle vague de résultats d'entreprises. Les investisseurs retiennent surtout la mise en garde de Goldman Sachs et Morgan Stanley sur une possible correction sévère des marchés. Le shutdown est entré dans son 35ème jour et égale le record établi durant le premier mandat de Donald Trump. Côté valeurs, Palantir Technologies a dévissé malgré le relèvement de ses objectifs annuels pour la troisième fois de l'année. Le Dow Jones a perdu 0,53% à 47085 points et le Nasdaq s'est replié de 2,04% à 23348 points.