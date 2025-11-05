La gauche française cherche à surfer sur la victoire de Mamdani à New York

Zohran Mamdani, candidat à la mairie de New York, lors d'une soirée électorale dans le quartier de Brooklyn, le 4 novembre 2025 à New York ( AFP / Angelina Katsanis )

Des Insoumis à Marine Tondelier, en passant par François Ruffin ou Clémentine Autain, plusieurs potentiels candidats de gauche à la présidentielle tentaient mercredi de surfer sur le succès de Zohran Mamdani à la mairie de New York pour valider leur stratégie de "radicalité" dans leurs propositions.

"Cette victoire porte en elle une leçon: seule la gauche de rupture peut battre l'extrême droite", a rapidement réagi sur X la cheffe de file des députés LFI Mathilde Panot dans une analogie manifeste avec la situation française et la perspective d'un deuxième tour face au RN en 2027.

La France insoumise se reconnaît dans cette nouvelle figure de la gauche du Parti démocrate qui s'est opposée aux leaders de son mouvement et a émergé notamment grâce à un programme à destination des classes populaires et des jeunes, ainsi qu'un discours résolument pro-palestinien.

"Face à l'establishment médiatique, économique et politique qui a dépensé des dizaines de millions de dollars pour lui barrer la route", Zohran Mamdani a réussi "à renverser la table avec des propositions radicalement concrètes (gel des loyers, bus gratuits, crèches publiques...) et sans jamais détourner le regard sur le racisme et Gaza", s'est réjouie l'eurodéputée insoumise Manon Aubry sur le même réseau social.

Plusieurs ex-Insoumis candidats possibles à une éventuelle primaire de gauche à la présidentielle ont pour leur part mis en avant son succès en juin lors d'une primaire qui lui avait permis de "renverser l'establishment démocrate".

"Comment a-t-il renversé la table ? Par une primaire. Par la question sociale comme obsession. Par une campagne de terrain. Par un candidat qui se fait reporter", s'est ainsi félicité François Ruffin qui siège au groupe écologiste et revendique les mêmes méthodes de campagne.

"Un candidat élu par une primaire innovante" avec "un profil franchement de gauche", a renchéri Clémentine Autain, également intéressée par la présidentielle.

Au contraire, LFI estime que sa volonté de ne pas participer à une primaire pour 2027 est également renforcée dans la mesure où la primaire démocrate n'a pas empêché Andrew Cuomo, battu par Zohran Mamdani, de se présenter ensuite en candidat indépendant.

- Paris comme New York -

Une autre candidate à la présidentielle, la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier, s'est également réjouie du succès du candidat résolument anti-Trump, "né en Ouganda, musulman, écologiste et authentiquement de gauche"

La secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier, le 6 novembre 2024 à Paris ( AFP / JOEL SAGET )

"Dans la bascule fasciste en cours aux Etats-Unis, cette victoire est une source d'espoir incroyable et une inspiration pour la gauche qui ne renonce ni à ses valeurs, ni à gouverner pour changer la vie des gens maintenant", a jugé celle qui se positionne à mi-distance des Insoumis et des socialistes.

Du côté du PS, le N.1 Olivier Faure a dit se sentir "parfaitement en phase" avec le programme de M. Mamdani, notamment dans la défense des services publics qui sont "le patrimoine de ceux qui n'en ont pas". "Il se revendique comme socialiste, mais à la sauce américaine. Ce n'est pas un insoumis", a-t-il encore fait valoir mercredi devant l'Association des journalistes parlementaires (AJP).

Le député socialiste Olivier Faure à l'Assemblée nationale, le 29 octobre 2025 à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

D'autres au PS ont tiré des leçons du succès de M. Mamdani, non pas pour la présidentielle mais pour les... municipales.

"Inspirons-nous de cet élan pour ouvrir la voie d'une victoire de la gauche à Paris en 2026 face à aux droites extrêmes et réactionnaires qui tournent le dos aux urgences sociales et climatiques", a ainsi réagi le candidat socialiste à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire.

Seule voix discordante à gauche, le radical de gauche Guillaume Lacroix.

"Inquiet mais pas surpris de voir en France la gauche +Chavez+ et la gauche +Kamala+ réconciliées, en extase et triomphantes ce matin d'avoir gagné New-York cette nuit, depuis leur canapé, grâce à leurs tweets décisifs", a-t-il ironisé.