 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France: Le gouvernement suspend Shein
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 15:03

Illustration du logo de Shein et leur boutique en ligne sont visibles dans cette illustration

Illustration du logo de Shein et leur boutique en ligne sont visibles dans cette illustration

Le gouvernement a suspendu les activités de Shein en France le temps que la plateforme chinoise de vente en ligne prouve son respect des lois françaises, a annoncé mercredi le ministère de l'Economie.

"Sur instruction du Premier ministre, le gouvernement engage la procédure de suspension de Shein le temps nécessaire pour que la plateforme démontre aux pouvoirs publics que l’ensemble de ses contenus soient enfin en conformité avec nos lois et règlements", déclare Bercy dans un communiqué.

"Un premier point d’étape devra être fait par les ministres dans les 48 prochaines heures."

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

7 commentaires

  • 15:59

    Christophe Castaner nommé conseiller auprès de Shein

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank