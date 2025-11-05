France: Le gouvernement suspend Shein

Illustration du logo de Shein et leur boutique en ligne sont visibles dans cette illustration

Le gouvernement a suspendu les activités de Shein en France le temps que la plateforme chinoise de vente en ligne prouve son respect des lois françaises, a annoncé mercredi le ministère de l'Economie.

"Sur instruction du Premier ministre, le gouvernement engage la procédure de suspension de Shein le temps nécessaire pour que la plateforme démontre aux pouvoirs publics que l’ensemble de ses contenus soient enfin en conformité avec nos lois et règlements", déclare Bercy dans un communiqué.

"Un premier point d’étape devra être fait par les ministres dans les 48 prochaines heures."

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)