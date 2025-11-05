Génériques: Teva relance son processus de vente de sa division de principes actifs

Le laboratoire israélien Teva, géant des médicaments génériques, a annoncé mercredi lancer un nouveau processus de vente de sa division de production de principes actifs après que les discussions exclusives avec un acheteur pressenti n'ont pas abouti.

( AFP / FRED DUFOUR )

"Les négociations exclusives avec un acquéreur potentiel ont pris fin. Teva relance le processus de vente, réaffirmant ainsi son intention stratégique de se séparer de cette activité", selon un communiqué.

Le groupe, basé en Israël, mais dont l'action est cotée à la Bourse de New York, avait indiqué en 2024 son intention de céder cette division - qui emploie 4.300 personnes dans le monde - au cours du premier semestre 2025.

Cette entité, spécialisée dans la production de petites molécules pour l'industrie pharmaceutique, a plus de 1.000 clients dans le monde, y compris des sociétés de biotechnologies, pour environ 350 produits.

Par ailleurs, Teva a resserré légèrement sa fourchette de prévision de chiffre d'affaires annuel, désormais comprise entre 16,8 milliards à 17 milliards de dollars (contre 16,8 à 17,2 milliards de dollars précédemment).

Son excédent brut d'exploitation ajusté, un indicateur de rentabilité, a, lui, été revu légèrement à la hausse, attendu désormais entre 4,8 milliards et 5 milliards de dollars.

Le groupe a publié un chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 3% (en dollars américains) , signant ainsi son 11e trimestre consécutif de croissance, porté notamment par la performance de ses trois marques les plus innovantes.

Parmi ces produits phares, les ventes mondiales de son traitement de la maladie neurodégénérative de Huntington, Austedo, ont grimpé de 38% à 618 millions de dollars, celles de l'anti-migraineux Ajovy ont progressé de 19% pour atteindre 168 millions de dollars et celles d'Uzedy pour traiter la schizophrénie, ont augmenté de 24% à 43 millions de dollars.

Les prévisions de ventes annuelles d'Austedo, ont été revues à la hausse pour être comprises dans une nouvelle fourchette située entre 2,05 à 2,15 milliards de dollars. Le groupe estime être "en bonne voie" d'atteindre son objectif de chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards de dollars pour Austedo en 2027.

Teva, qui a obtenu récemment l'approbation des autorités sanitaires américaines pour lancer la version générique d'un agoniste du GLP-1 indiqué dans la perte de poids, "reste concentré sur le renforcement de son activité mondiale de génériques", selon le communiqué.