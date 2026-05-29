L'enseigne de Wall Street devant la Bourse de New York

par Saeed Azhar

La Bourse de New York ‌a fini en hausse jeudi, ses trois principaux indices s'établissant à des records de clôture pour la deuxième séance ​consécutive, après des informations de presse selon lesquelles les Etats-Unis et l'Iran se sont entendus sur un protocole d'accord pour prolonger leur trêve de 60 jours.

L'indice Dow Jones a gagné 0,05%, ou 24,69 points, à 50.668,97 points.

Le S&P-500, plus ​large, a pris 43,27 points, soit 0,58%, à 7.563,63 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 242,74 points (0,91%) à 26.917,47 points.

Des sources au ​fait de la question ont déclaré à Reuters que ⁠le projet d'accord, qui prévoit également la levée des restrictions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz, doit ‌encore recevoir l'aval du président américain Donald Trump, qui ne cesse de souffler le chaud et le froid au sujet des négociations avec Téhéran et d'une reprise des bombardements.

"Les traders ​ont la gâchette facile avec les multiples ‌développements sur un accord (entre Washington et Téhéran), ils veulent éviter de rater le coche", ⁠a commenté Jamie Cox, directeur de Harris Financial Group. "Le plus compliqué, c'est que les pressions inflationnistes pourraient ne pas ralentir aussi rapidement que ne le veut le marché", a-t-il ajouté.

Des données publiées dans la journée montrent que l'inflation ⁠aux Etats-Unis a augmenté en ‌avril à son rythme le plus important en trois ans dans le sillage de la ⁠hausse des prix de l'énergie en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Par ailleurs, la croissance américaine au premier trimestre ‌a été revue à la baisse, alors qu'il est attendu qu'elle ralentisse lors du trimestre en ⁠cours.

En dépit de l'incertitude sur la trêve et les négociations américano-iraniennes, Wall Street ⁠a été portée ce mois-ci ‌par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA), qui a de nouveau été jeudi un catalyseur après les replis de la veille, ​et par la solidité des résultats trimestriels des entreprises.

Parmi ‌les secteurs majeurs du S&P-500, les soins de santé et les technologies ont enregistré des gains solides.

Eli Lilly a pris 4% après que CVS ​Health a annoncé qu'il reprendrait les remboursements des traitements anti-obésité du laboratoire.

Microsoft a progressé de 3,5% après que le site The Information a rapporté que le groupe communiquerait la semaine prochaine un nouveau modèle de codage.

Snowflake ⁠a bondi de 36% après que la plateforme d'analyse de données a relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel et annoncé un contrat lié à l'IA avec Amazon Web Services.

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(Rédigé par Jean Terzian)