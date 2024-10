Recordati et Orion, des actions de très grande qualité

Eric Galiègue Phiadvisor Valquant Directeur de la recherche https://phi-advisor.com/fr/

Le secteur pharmaceutique, en ces temps de ralentissement économique et de doutes sur la croissance d'une facon générale, est un secteur à privilégier actuellement. Sa relative insensibilité à la conjoncture et au protectionnisme est un atout maitre : peu de secteurs montrent une telle régularité de leurs performances fondamentales comme boursières.

Recordati S.p.A. est une société pharmaceutique italienne. Elle conçoit et fabrique des produits pharmaceutiques et OTC (sans ordonnance) pour traiter les infections virales, des maladies cardiovasculaires, dermatologiques, gynécologiques, (65% des ventes), ainsi que des médicaments pour les maladies rares (35% des ventes). Les ventes ont atteint plus de 2Mds€ en 2023, et les effectifs dépassent les 4 300 collaborateurs. Elles sont réalisées très majoritairement en Europe : Italie (15,2%) et reste de l'Europe (56,4%), et le solde en Amérique (19%), Asie et Océanie (6,7%) et Afrique (2,7%).

Orion Oyj est le 1er groupe pharmaceutique finlandais. Le CA de 1,2Mds€ peut être regroupé par famille de produits :

- médicaments génériques, OTC et biosimilaires (43,4%) ;

- produits pharmaceutiques de prescription brevetés (41,7%) : destinés notamment au traitement des dysfonctionnements du système nerveux, des maladies cardiovasculaires, des troubles hormonaux et urologiques ;

- produits animaliers (8,7%) ;

- ingrédients pharmaceutiques et services de sous-traitance (6,2%).

Le CA par source de revenus se ventile essentiellement entre ventes de produits (86,9%) et royalties (10,4%). La répartition géographique du CA est la suivante : Finlande (28%), Scandinavie (12%), Europe (30,8%), Amérique du Nord (14,7%) et autres(14,5%).

Ces deux actions très européennes et comparables, sont les plus attractives du secteur pharmaceutique européen, selon notre système d'analyse intégrée.

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Durée d'optimisation de l'algorithme des signaux : megatrend : 2 ans, stratégique : 8 mois ; tactique : 1 mois

Dynamique des bénéfice (croissance et révisions des BPA) : de - - : dynamique très faible, à + + : forte dynamique

Potentiel fondamental : de A : fort potentiel de revalorisation à D potentiel négatif

Note de synthèse sur 10

Du côté de la croissance, chez Recordati, c'est la régularité qui nous impressionne, alors qu'Orion a connu une période de forte révision en hausse de ses bénéfices …

Recordati depuis 10 ans Orion depuis un an

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Du coté de l'évaluation, les niveaux des ratios demeurent inférieurs à leur moyenne décennale

Recordati Orion

Source : Factset et Phiadvisor Valquant

Dans les deux cas, la dynamique des cours est très favorable. Sur Orion, notre signal stratégique est passé à l'achat à la mi-août, et notre signal tactique le 15 septembre, ce qui laisse de bonnes perspectives d'appréciation à court terme..

ORION : cours et signal stratégique depuis 2 ans