Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Record des achats hebdomadaires d'obligations de la BCE Reuters • 30/03/2020 à 16:47









FRANCFORT, 30 mars (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) a réalisé la semaine dernière ses plus importants achats d'obligations souveraines depuis le lancement de cette stratégie en 2015, signe de la montée en puissance de ses mesures de soutien aux marchés et aux Etats face à l'aggravation de la pandémie de coronavirus. L'institution dirigée par Christine Lagarde a consacré 19,983 milliards d'euros à des achats d'obligations du secteur public au cours de la semaine au 27 mars, contre 13 milliards la semaine précédente. Ses achats d'actifs titrisés et d'obligations d'entreprise ont toutefois diminué d'une semaine sur l'autre. La BCE a en outre injecté 15,6 milliards d'euros sur la semaine dans le cadre de son nouveau "Programme d'achats d'urgence pandémique" (PEPP), d'un montant annoncé de 750 milliards d'euros et dont la mise à oeuvre n'a débuté que jeudi. (Francesco Canepa, version française Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.